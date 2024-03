A cada mata-mata, o Inter é eliminado de um jeito diferente. Já foi nos pênaltis com jogador tocando com dois pés na bola, já foi levando dois gols em seis minutos, já foi com goleada de time da Série B. Em 2024, diante do Juventude, com erro de pênalti em tentativa de cavadinha, em um Beira-Rio com 40 mil pessoas. O Colorado caiu na semifinal do Gauchão pela terceira vez seguida. É o oitavo ano sem título estadual. E é eliminado pelo Juventude após quase 25 anos.