Encerrada a participação do Inter no Gauchão, Mauricio compareceu à zona mista do Beira-Rio para conceder entrevistas e assumir sua parcela de culpa pela eliminação para o Juventude. O meia recebeu cartão vermelho no segundo tempo do jogo de volta da semifinal e, além de deixar a equipe com um jogador a menos, não esteve presente na disputa por pênaltis.