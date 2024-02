O técnico Eduardo Coudet pode inverter a lógica do Inter até agora no Gauchão. Afinal, o treinador usou os principais jogadores em Porto Alegre e os preservou no Interior. Só que os dois próximos jogos da equipe serão fora de casa. E o gramado sintético do Passo D'Areia, no jogo contra o São José, pode motivar o treinador a usar time titular em Santa Cruz.