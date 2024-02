O "Inter do Beira-Rio" fez sua parte no sábado (3), na vitória sobre o Caxias por 2 a 0, e o "Inter de fora" terá uma semana com possíveis compromissos pela frente no Gauchão. Os colorados sairão para dois jogos como visitantes, ambos em condições longe do que consideram ideais, contra Santa Cruz na quarta-feira (7) e São José no domingo de Carnaval (11).