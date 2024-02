O "Inter do Beira-Rio" permanece 100%. Na volta dos titulares ao Gauchão, o time de Eduardo Coudet ficou abaixo no primeiro tempo, mas sobrou no segundo, venceu o Caxias por 2 a 0. O nome do jogo foi Lucca, que entrou no intervalo e marcou os dois gols, sendo um deles de bicicleta. Com o resultado, o Colorado subiu para 10 pontos em cinco rodadas.