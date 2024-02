O Caxias perdeu para o Inter pelo placar de 2 a 0. O jogo marcou a quarta partida Grená sem vencer no Gauchão. O técnico Gerson Gusmão mudou o time e reforçou o setor de marcação. Ele formatou a equipe com três zagueiros, sendo um como lateral-esquerdo, e três volantes. Apesar de ter conseguido segurar o Inter no primeiro tempo, na etapa final o time não conseguiu e o colorado resolveu a partida em 15 minutos na volta do intervalo. Após o jogo, o técnico Grená falou sobre a postura do time.