Não foi no Beira-Rio que o Caxias conseguiu reagir no Campeonato Gaúcho. O time perdeu a sua segunda partida no Gauchão e manteve a sequência de jogos sem vencer. A equipe foi para a quarta partida sem vitória no Estadual. Os comandados de Gerson Gusmão perderam para o Inter pelo placar de 2 a 0 na tarde deste sábado (3), em Porto Alegre. O time da Serra conseguiu segurar o colorado no primeiro tempo, mas Lucca desequilibrou a partida para o lado vermelho, na etapa final.