Um lance raro. Assim o departamento médico do Caxias definiu a lesão que tirou o zagueiro Dirceu do segundo tempo do confronto contra o Brasil-Pel, pela 4ª rodada do Gauchão. O capitão grená terminou o primeiro tempo em campo, no Centenário, mas não conseguiu voltar ao jogo por conta de fortes dores abdominais. Ele recebeu atendimento ainda no vestiário e deixou o estádio em uma ambulância.