A conta da derrota do Caxias para o Brasil-Pel, pela quarta rodada do Gauchão 2024, acabou até sobrando para a arbitragem de Jonathan Benkenstein Pinheiro. Após o confronto vencido pelo Xavante, por 2 a 1, no Estádio Centenário, o executivo de futebol grená, Newton Drummond, reclamou da conivência do comandante do apito ao excesso de cera do goleiro Gabriel.