"Uma noite desastrosa", assim resumiu o técnico Gerson Gusmão sobre o fracasso grená diante do Brasil-Pel, na noite de quarta-feira (31), no Estádio Centenário. As equipes mediram forças pela quarta rodada do Gauchão 2024. E quem levou a melhor foi o Xavante que venceu a primeira no Estadual, por 2 a 1, e fez o torcedor grená se revoltar contra o time ao final de partida, nas arquibancadas.