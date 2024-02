O Caxias até melhorou o sistema de iluminação do Centenário na partida contra o Brasil-Pel na noite desta quarta-feira (31), pela 4ª rodada do Gauchão 2024. Mesmo assim, os refletores não evitaram o apagão da equipe na primeira metade da etapa inicial. O Xavante surpreendeu e marcou muito cedo os seus dois primeiros gols na competição. O time de Gerson Gusmão buscou a reação e descontou com Emerson Martins, depois de Álvaro desperdiçar um pênalti. Mas a equipe esbarrou nos seus próprios erros e na noite inspirada do goleiro Gabriel, saindo de campo com a primeira derrota no Estadual: 2 a 1.