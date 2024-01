Uma das equipes mais tradicionais do interior paulista estará no caminho do Caxias na 1ª fase da Copa do Brasil. Fundada pela colônia portuguesa em 20 de novembro de 1917 como Associação Atlética Portuguesa, ela é mais conhecida como Portuguesa Santista ou Briosa. O encontro será nas semanas de 21 ou 28 de fevereiro, no Estádio Ulrico Mursa, com capacidade para pouco mais de seis mil torcedores.