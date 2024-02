O Gauchão terá neste sábado (3) o início da sua 5ª rodada. Os jogos serão disputados entre sábado (3) e domingo (4). O Inter abre a rodada contra o Caxias, no Beira-Rio, enquanto o encerramento será com os jogos de domingo, 20h, entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz, no Bento Freitas, e Juventude e Ypiranga, no Alfredo Jaconi.