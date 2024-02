Lucca foi o nome deste sábado (3) na vitória do Inter sobre o Caxias, pelo Gauchão. O garoto anotou os dois gols da partida, sendo que o primeiro teve um toque especial. De bicicleta, o atacante abriu o placar no Beira-Rio e forçou este colunista a pesquisar gols desta distinta forma feitos por atletas colorados no histórico recente.