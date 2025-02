CBF reajusta premiação da Copa do Brasil: veja valores por cada fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as cotas financeiras das fases da Copa do Brasil deste ano. Em relação a 2024, a entidade fez um reajuste de 5,39% na premiação para os clubes da Série A.

Nesta primeira fase, as equipes da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro irão receber: R$ R$ 1.543.500 ; os da Série B: R$ 1.378.125; e os demais serão contemplados com R$ R$ 830 mil.

O campeão do torneio pode garantir para os seus cofres mais de R$ 101 milhões — se for um time da elite do futebol brasileiro que estreie na fase inicial do torneio.