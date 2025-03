Quatro empates marcam o primeiro dia da Supercopa Gramado de Futsal; veja como foram os jogos

Com primeiro dia agitado, todos os confrontos ficaram com o placar igualado. Edson Castro / Atlântico, divulgação

A primeira rodada da Supercopa Gramado de Futsal contou com quatro jogos disputados nesta sexta-feira (14), no Ginásio Perinão, em Gramado. Todas as partidas terminaram em empate, sendo que duas delas envolveram os gaúchos ACBF e Atlântico. Neste sábado, as oito equipes do torneio voltam à quadra.

Minas x Jaraguá (3 x 3)

Jogo de abertura do torneio foi decidido no último minuto. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

O jogo de abertura da competição teve seis gols. O Minas abriu o placar aos 2min14s, com Bryan, que marcou após rebote do goleiro. Com 6min43s, o Jaraguá empatou com um gol contra de Carioca.

No segundo tempo, faltando 3min14s para o apito final, Carioca se redimiu e marcou de cabeça o segundo gol do Minas após lançamento do goleiro Thalisson. Com o goleiro linha em quadra, o Jaraguá ainda sofreu outro gol, aos 18min13s, marcado por Pinheiro.

Contudo, os catarinenses buscaram o empate no confronto. Faltando 21 segundos, Ruan marcou após cruzamento de Eka, que estava como goleiro linha. E quando faltavam quatro segundos, Bruninho empurrou para as redes após boa troca de passes.

ACBF x Praia Clube (2 x 2)

Equipe gaúcha precisou buscar o resultado após sair na frente no jogo. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

Primeiro gaúcho em quadra, a ACBF também empatou na estreia. Com pouco mais de cinco minutos de jogo, chegou a sofrer um gol. No entanto, após chamar o Vídeo Suporte, ele foi anulado.

O time de Carlos Barbosa abriu o placar com Max, que pegou o rebote do chute de Mithyuê, aos 10min34s. Contudo, faltando menos de três segundos para fim da primeira etapa, Fabinho empatou.

No segundo tempo, o time mineiro virou o marcador com Fabinho, novamente. Ele entrou cara a cara com o goleiro adversário, próximo dos cinco minutos. Por fim, aos 16 minutos, Camilo recebeu na entrada da área, finalizou forte e empatou o jogo.

Joinville x Atlântico (1 x 1)

No terceiro empate do dia, Atlântico desperdiçou pênalti que poderia ter dado a vitória. Edson Castro / Atlântico, divulgação

O outro gaúcho da competição, Atlântico, estreou diante do Joinville. Ainda no mês de março, as duas equipes fizeram a final da Supercopa de Futsal, com vitória dos catarinenses.

No duelo desta sexta, o time de Erechim abriu o placar com pouco mais de dois minutos de jogo. William Bolt roubou a bola próximo ao centro da quadra. Ela sobrou para Richard que avançou e chutou forte no fundo das redes.

A resposta dos catarinenses, atuais bicampeões do torneio, veio faltando 4min50s para o fim da primeira etapa. Em cobrança de tiro livre, Robinho empatou.

O Atlântico teve a chance da virada aos 13 minutos da segunda etapa, após o juiz marcar uma penalidade com auxílio do Vídeo Suporte. Entretanto, o goleiro Pato defendeu a cobrança de Vilela.

Magnus x Corinthians (3 x 3)

Apesar da vantagem de dois gols em diferentes momentos da partida, Magnus cedeu o empate ao Corinthians. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

O clássico paulista encerrou a primeira rodada da competição. O Magnus iniciou melhor e abriu o placar aos 12min52s, quando Leozin aproveitou a falha de Maicon e chutou do meio da quadra. Faltando 3min52s, Rodrigo ampliou em cobrança de tiro livre.

Na segunda etapa, o Corinthians melhorou no duelo. Com três minutos, Israel descontou após cobrança de lateral de Brizzi. O time de Sorocaba voltou a ampliar quando Carlinhos desviou para o fundo das redes, faltando 9min47s.

Contudo, o Timão empatou a partida com dois gols de pênalti de Deives. O primeiro foi sofrido por Da Bonja, aos 11min27s, enquanto o segundo foi no próprio autor das cobranças, faltando 1min35s.

Jogos deste sábado

2ª rodada

:: 15/3 (sábado)

11h - Minas x Atlântico

13h30min - Joinville x Jaraguá

19h - Praia Clube x Corinthians

21h - ACBF x Magnus

Formato da Supercopa Gramado 2025

Com times da Liga Nacional de Futsal, que tem início em abril, o torneio é dividido em dois grupos com quatro equipes. Na primeira fase, os clubes enfrentam os integrantes da outra chave. Os dois melhores de cada lado avançam às semifinais. Posteriormente, os vencedores disputam a decisão.

Grupo A: Joinville, Minas, ACBF e Corinthians