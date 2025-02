São Raimundo inicia venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

O São Raimundo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, pela primeira fase da Copa do Brasil . O confronto ocorre às 19h30min da próxima quarta-feira (19), em Boa Vista, capital de Roraima.

Os bilhetes estão sendo vendidos na sede do clube ou por meio de um site , pelo valor de R$ 120 (R$ 60 a meia-entrada) . O local que sediará a partida é o Estádio Canarinho, que tem capacidade para receber cerca de 4,8 mil pessoas. Também haverá uma área reservada para receber cerca de 900 torcedores gremistas.

A primeira fase da Copa do Brasil se decide em confronto único e, ao contrário das últimas edições, o visitante não tem mais a vantagem do empate. Assim, em caso de igualdade no tempo normal, será necessário definir a classificação nas penalidades.