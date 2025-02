Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta sexta-feira (7) , no Rio de Janeiro, e os cinco clubes gaúchos que começam a disputa desde o início conheceram os adversários. O Inter só entra na competição na terceira fase.

O primeiro sorteado foi o Guarany de Bagé, que jogará no Estrela D'Alva contra o Alto, do Piauí . Avançando, o clube de Bagé encara o vencedor de Pouso Alegre-MG e Athletico-PR.

Veja os confrontos dos gaúchos na primeira fase de Copa do Brasil 2025

Os duelos da primeira fase

Como funciona o sorteio?

Os 80 clubes da primeira fase da Copa do Brasil foram divididos em oito potes , que vão de A a H. No entanto , cada time tem apenas oito adversários como possibilidades .

A divisão ficou definida a partir do Ranking Nacional de Clubes . As equipes de menor colocação serão as mandantes dos duelos. A vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis em caso de empate.

Os potes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

Pote A x Pote E

Pote B x Pote F

Pote C x Pote G

Pote D x Pote H

Clubes garantidos na 3ª da Copa do Brasil de 2025

Como funcionará cada fase

Mudança no regulamento da primeira fase

Em caso de empate nos duelos da primeira fase, os classificados serão conhecidos depois de disputa de pênaltis. Nas temporadas recentes, a equipe visitante tinha a vantagem do empate caso o jogo único terminasse em igualdade. O time anfitrião, pior colocado do que o adversário no ranking da CBF, jogava em seu estádio, mas tinha que vencer o confronto para avançar no mata-mata.