Gramado do estádio 19 de Outubro preocupa o Inter para jogo contra o São Luiz

Partida acontece na noite desta quarta-feira (12), às 22h. Bruno Flores / Agência RBS

O Inter pode ter um adversário a mais na partida contra o São Luiz, em Ijuí, nesta quarta-feira (12). O gramado do estádio 19 de Outubro preocupa e apresenta uma qualidade abaixo em relação a partidas do início do campeonato.

A direção do São Luiz explica que, há cerca de duas semanas, foi utilizado um produto para secagem da grama a fim de eliminar ervas-daninhas. Em função da falta de chuva que atinge o Rio Grande do Sul, o problema foi agravado.

Na manhã desta quarta, a reportagem de Zero Hora presenciou o trabalho para tentar melhorar o gramado a tempo do jogo. Além do corte da grama, foi feita aplicação de um produto para pintar as partes mais amareladas.

Mesmo tendo sido necessário o trabalho de reparo, a direção do clube afirma que o problema é apenas visual e que o piso está perfeito para ser utilizado.

Mesmo antes do reconhecimento do gramado, a comissão técnica tomou conhecimento da condição da grama e analisa o cenário com atenção. Inicialmente, contudo, isso não deve alterar o planejamento de escalação dos titulares.