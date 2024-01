O técnico Eduardo Coudet poderá ter mais um reforço importante para a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, no domingo (21), às 16h, contra o Avenida no Estádio Beira-Rio. Isso porque o atacante Lucas Alario teve seu nome divulgado no BID da CBF na noite desta quarta-feira (17). Assim, o argentino, de 31 anos, contratado junto ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, será mais uma opção para o ataque na abertura do certame estadual.