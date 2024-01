As primeiras movimentações do Inter no mercado estão animando o torcedor. O noticiário colorado é o que mais empolga em todos os sentidos. A organização da direção para que o elenco esteja reforçado, já no Campeonato Gaúcho, é um ponto a ser destacado e elogiado. Certamente, os reforços trazidos serão fatores decisivos em um possível Inter vitorioso na temporada de 2024.