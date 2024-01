Nas primeiras partidas do Campeonato Gaúcho, o Inter não contará com Alan Patrick. O meia colorado, grande destaque do grupo na última temporada, está suspenso por conta da confusão que se meteu na partida contra o Caxias, no ano passado. Aquele foi o pior momento do camisa 10. Nas outras oportunidades, ele foi o único que conseguiu ter atuações estáveis em todas as competições que participou.