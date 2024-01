O Inter traça grandes objetivos para a temporada 2024 e, por isso, aposta na construção de elenco. Nesse cenário, Hyoran desembarcou em Porto Alegre como um jogador que não chega com status de titular, mas que tem a confiança de Eduardo Coudet para fazer diferentes funções no meio-campo. Natural de Chapecó, no interior catarinense, o meia é colorado desde infância e trata a chegada ao Beira-Rio como a realização de um sonho familiar.