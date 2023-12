O meia Mauricio, do Inter, foi chamado para a disputa do torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira, na Venezuela. A competição pode garantir o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris e ocorrerá entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A convocação do jogador colorado aconteceu após o Nottingham Forest-ING não liberar Danilo para o torneio.