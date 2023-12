Novos anos geram novas oportunidades. Isso pode servir de exemplo para os jogadores do Inter que estavam emprestados para outros clubes, mas irão retornar ao Colorado para a temporada de 2024. Com a renovação de Eduardo Coudet, alguns atletas podem ser reavaliados para o próximo ano e permanecerem em Porto Alegre para a disputa de Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Brasileirão.