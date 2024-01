O Inter começou a temporada trazendo muitos reforços. Ainda terá mais nomes para receber. O certo é que essas movimentações no mercado estão mexendo bastante com a ilusão do torcedor colorado. Fazia tempo que as nossas perspectivas não eram tão boas na parte inicial do ano. Agora chegou o momento de colocar tudo que se imagina para o Inter em prática.