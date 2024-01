O Inter começou a viver oficialmente os seus próximos três anos a partir desta segunda-feira (8). A camisa vermelha, usada à tarde na reapresentação do elenco, deu lugar ao terno preto, camisa branca e gravata vermelha à noite, quando Alessandro Barcellos foi empossado para o seu segundo mandato à frente do clube. A solenidade também iniciou o mandato de 150 conselheiros, o que representa metade das cadeiras elegíveis do Legislativo colorado.