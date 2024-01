O zagueiro Rodrigo Moledo encerrou sua terceira passagem pelo Inter no último dia 31 de dezembro, quando seu vínculo com o clube se encerrou. Nesta terça-feira (9), ele se despediu do Colorado em suas redes sociais. O atleta de 36 anos foi suspenso por 12 meses pela Conmebol pelo uso de ostarina, um anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) por provocar ganho de massa muscular.