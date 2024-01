O Inter projeta receber cerca de 20 mil torcedores no Beira-Rio no jogo contra o Ypiranga, às 16h30min de sábado (27). O clube está punido e apenas crianças de até 12 anos, idosos, PCDs e mulheres podem ingressar no estádio. Por conta do ineditismo, a instituição admite que a previsão é menos assertiva.