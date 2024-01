Uma quase desinteressante segunda rodada do Gauchão se transformou em aumento de pressão para Luiz Adriano. O centroavante colorado saiu do jogo contra o São Luiz com o estigma de ter sido uma espécie de responsável pelo 0 a 0. A chance da vitória do Inter esteve em seus pés aos 45 minutos do segundo tempo, dentro da área, com o goleiro batido. Mas a conclusão, meio no susto, foi para fora. Isso aumentou para 208 os minutos desde que marcou seu último gol. E retomou a discussão sobre seu futuro.