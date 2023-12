O novo Conselho de Gestão do Inter vai tomar posse, oficialmente, no próximo dia 8 de janeiro. No mesmo dia em que o grupo de jogadores vai se reapresentar para a temporada de 2024, os novos dirigentes serão oficialmente empossados para os cargos que ocuparão no próximo triênio. Além dos novos vice-presidentes, mais 150 conselheiros ingressarão no Conselho Deliberativo Colorado.