Principal alvo da direção do Inter na busca por reforços, Gustavo Scarpa desperta o interesse de outros clubes brasileiros. Flamengo e Atlético-MG avançaram nas tratativas para contratar o melhor jogador do Brasileirão de 2022, atualmente na reserva do Olympiacos, da Grécia. O Colorado cita a forte concorrência como um empecilho adicional para o desfecho positivo.