Ao mesmo tempo em que garantiu um goleiro confiável e experiente, o Inter criou, involuntariamente, um problema para si com a contratação de Rochet. Situação, aliás, que já foi vista em 2023. O jogador é titular da seleção uruguaia e, por causa do confuso calendário brasileiro, perde partidas importantes a cada convocação. No último ano, Keiller foi seu substituto, mas essa realidade pode mudar na próxima temporada. A trave colorada deverá ter mudanças na hierarquia.