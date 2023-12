Além da renovação de Eduardo Coudet, busca por jogadores e liberações esporádicas, a direção do Inter trata outro assunto nos bastidores: a permanência de Flávio de Oliveira no clube. O profissional, recontratado ainda no primeiro semestre após breve passagem pelo Corinthians, tem vínculo encerrando em 31 de dezembro. O trabalho e desempenho são elogiados e fazem o clube desejar manter a estrutura com quatro preparadores físicos na comissão técnica em 2024.