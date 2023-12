Uma das últimas contratações do Inter para a temporada de 2023, o lateral-direito Hugo Mallo passa o período de férias na sua cidade natal. O jogador esteve em Vigo, na Espanha, acompanhando uma partida da sua ex-equipe. O Celta de Vigo venceu o Granada pelo placar de 1 a 0, neste sábado (16), com o seu ex-jogador nas arquibancadas do estádio Balaídos.