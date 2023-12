O rebaixamento do Santos para a Série B abriu possibilidades de negociações de jogadores com outros clubes. Assim, o Inter pode reativar um antigo sonho: Jean Lucas. O meio-campista, de 25 anos, recontratado junto ao Monaco-FRA por 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na conversão da moeda), tem sua situação monitorada no Beira-Rio.