A permanência de Vitão no Beira-Rio para o segundo semestre de 2024 é incerta, mas o Inter se mostra otimista para ter o zagueiro por mais tempo. O vínculo atual vai até a metade do ano e, valorizado, o jogador é alvo do Betis, da Espanha. A partir de janeiro, o defensor de 23 anos já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube para julho.