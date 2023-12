Um novo nome surgiu no noticiário colorado nos últimos dias. O centroavante Josef Martínez, 30 anos, tem contrato até o próximo dia 31 de dezembro com o Inter Miami, equipe de Messi e Suárez nos Estados Unidos. Na noite desta terça-feira (26), a imprensa norte-americana noticiou a possibilidade de um acerto com o Inter, mas o clube gaúcho nega que haja uma negociação.