O ex-zagueiro do Inter Bruno Méndez foi anunciado pelo Granada, da Espanha, na tarde desta terça-feira (26). O defensor uruguaio de 24 anos, que tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, recebeu uma proposta de renovação do clube paulista em abril, mas recusou a oferta. Ele sai a custo zero para o clube espanhol comandado Cacique Medina, também velho conhecido da torcida colorada e que treinou o defesnor no Beira-Rio.