O ano ainda não acabou, mas é inevitável projetar 2024 no Inter. Mesmo com uma eleição no horizonte, algumas situações independerão da escolha dos sócios em dezembro. Uma delas é a venda de jogadores em geral. E a de Mauricio em específico. Apesar de coletivamente não ter sido uma época boa para o time, o meia de 22 anos saiu fortalecido. E não deve iniciar a próxima temporada no Beira-Rio.