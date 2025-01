Títulos lançados recentemente estão disponíveis. Netflix / Divulgação

Nova sensação no Brasil, os doramas já conquistaram os fãs de séries asiáticas. Produções recentes chegaram à lista de conteúdos mais assistidos da Netflix. Zero Hora preparou uma lista com 12 títulos lançados em 2024 que estão disponíveis na plataforma.

Na seleção aparecem diversos gêneros. Há os típicos romances, com amantes se reencontrando após anos, os suspenses, recheados de sequestro e assassinatos, e os dramas, em que o trabalho afeta a vida amorosa dos protagonistas.

12 doramas para assistir na Netflix

Confira uma lista de novelas coreanas para ver na plataforma de streaming:

Quando o Telefone Toca

Dorama "Quando o Telefone Toca" tem sequestro como trama. Netflix / Divulgação

No k-drama Quando o Telefone Toca, um homem se torna o mais jovem porta-voz da presidência e decide se casar por conveniência com uma intérprete de língua de sinais que sofre de mutismo. No entanto, o plot-twist acontece quando a mulher é sequestrada e ele começa a receber ameaças do sequestrador. A série ficou entre as produções mais vistas na plataforma e recebeu 8,3 de nota no site do IMDb.

Mr. Plankton

"Mr. Plankton" é estrelada por Woo Do‑hwan e Lee You-mi. Netflix / Divulgação

Mr. Plankton é uma série de comédia romântica de 10 episódios que retrata a vida de um homem atormentado pelo azar. Junto com a ex-namorada, igualmente desafortunada, eles são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele. A produção é estrelada por Woo Do‑hwan e Lee You-mi e levou nota 8,1 no IMDb.

Miss Night and Day

"Miss Night and Day" é uma comédia romântica de fantasia. Netflix / Divulgação

Na comédia romântica de fantasia, uma mulher que oscila magicamente entre os 20 e os 50 anos consegue um estágio. Agora, ela precisa lidar com um chefe difícil e o fato de estar presa entre duas gerações. Produção está com nota 7,6 no site de cinema IMDb.

The Trunk

"The Trunk" trata sobre uma empresa secreta de casamentos. Netflix / Divulgação

Indicada para maiores de 16 anos, a minissérie de drama relata a história de uma empresa secreta de casamentos e a estranha relação de um casal. Foi criada por Kim Gyu-tae e Park Eun-young. Recebeu nota 7 no IMDb.

O Amor Mora ao Lado

Dorama "O Amor Mora ao Lado" traz romance complicado. Netflix / Divulgação

Uma mulher retorna ao país de origem e se envolve com uma pessoa do passado. No entanto, os dois dividem história complicada. A série de romance de 16 episódios é estrelada por Jung Hae-in, Jung So-min e Kim Ji-eun. Produção levou 7,7 no IMDb.

Trabalho Honesto

"Trabalho Honesto" relata história de grupo de mulheres. Netflix / Divulgação

Em busca de independência, um grupo de mulheres vende produtos adultos de porta em porta em zona rural da Coreia do Sul, em 1992. Com 12 episódios, série foi criada por Cho Woong e Choi Bo-rim.

O Conto da Senhora Ok

A série "O Conto da Senhora Ok" é indicado para maiores de 16 anos. Netflix / Divulgação

Em O Conto da Senhora Ok, uma jovem usa uma identidade falsa para fugir da escravidão. Mas a situação se complica com a chegada de um contador de histórias que se apaixona por ela. O k-drama é notificado para maiores de 16 anos e foi avaliado como 7,3 no IMDb.

Chefe da Casa

"Chefe da Casa" é um suspense tailandês. Netflix / Divulgação

Suspense tailandês também com classificação indicativa para maiores de 16 anos, a série Chefe da Casa acompanha o drama de uma família rica que briga pelo poder após a morte do patriarca. O homem deixa de herança um império de diamantes.

O Amor Volta Para Casa

"O Amor Volta para Casa" é um drama romântico. Netflix / Divulgação

Em O Amor Volta para Casa, um homem desaparece sem deixar vestígios após falir. Anos depois, ele aparece bilionário, provocando um reencontro familiar conturbado. Com 12 episódios, o drama romântico sul-coreano está disponível na Netflix.





Não Volte Para Casa

"Não Volte Para Casa" é indicado para maiores de 16 anos. Netflix / Divulgação

Representando o gênero de terror, em Não Volte Para Casa a filha mais nova some misteriosamente após a mudança para a antiga mansão da família, e a mãe é obrigada a confrontar segredos sombrios do passado. Indicado para maiores de 16 anos.

Terça do Terror

"Terça do Terror" tem oito episódios. Netflix / Divulgação

Com oito episódios, a minissérie é inspirada no programa de rádio tailandês Angkhan Khlumpong, relatando histórias dos ouvintes. No primeiro, Nossa irmãnzinha, por exemplo, uma mulher descobre que a mãe de luto pela morte da filha compra uma boneca que parece ter vida própria. Indicado para maiores de 16 anos.

Quando Ninguém Vê

"Quando Ninguém Vê" é um suspense coreano. Netflix / Divulgação

Nesta produção, o proprietário de uma casa de veraneio tem a vida impactada por uma hóspede misteriosa. Vinte anos após um caso anterior, uma série de assassinatos começa a acontecer. Protagonizada por Kim Yun-seok, Yoon Kye-sang e Ko Min-si, a série de suspense é indicada para maiores de 16 anos.