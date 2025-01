"Para mim, doeu mais", diz Ronaldinho sobre derrota para o Inter no Mundial de 2006

Colorado foi campeão do mundo ao vencer o Barça por 1 a 0, com gol de Gabiru. TORU YAMANAKA / AFP

Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho voltou a demonstrar incômodo com o título mundial do Inter, em 2006, sobre o Barcelona, seu time na época. Desta vez, o ex-camisa 10 falou sobre o histórico jogo para Fred Bruno, que estreou como apresentador do Globo Esporte SP nesta segunda (13).

Ao ser questionado sobre a diferença da mentalidade dos clubes europeus para as dos times sul-americanos no Mundial, Ronaldinho respondeu, relembrando a derrota de 2006:

— Completamente diferente na minha época. Não que não levassem a sério, mas não era a prioridade. Para mim doeu mais, estava no veneno, o resto não estava nem aí, parecia que eles estavam jogando uma pelada (risos).

O Inter foi campeão do mundo ao vencer o Barça por 1 a 0, com gol de Gabiru. Ronaldinho jogou a partida inteira e, nos últimos minutos, teve uma grande chance para empatar: foi para a cobrança de uma falta próximo à área colorada e chutou pelo lado do gol defendido por Clemer.

Leia Mais Por onde andam os campeões mundiais pelo Inter