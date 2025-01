Com recorde de público, União Corinthians vence Caxias Basquete e chega ao top 4 do NBB

Marcado por Betinho, Dos Anjos faz a cravada. Vinicius Molz Schubert / União Corinthians/Divulgação

A excelente campanha do União Corinthians, na temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), teve mais um capítulo nesta segunda-feira (13). Diante de 4.785 torcedores que compareceram ao ginásio Arno Frantz, o time de Santa Cruz do Sul venceu o clássico gaúcho contra o Caxias do Sul Basquete, por 78 a 77, e assumiu a quarta posição na classificação geral.

Esta foi a 12ª vitória da equipe do Vale do Rio Pardo em 20 rodadas, que tem o seu melhor desempenho desde o retorno à elite do basquete brasileiro, na temporada 2021-2022. Já o time da Serra sofreu a 15ª derrota e caiu para a última posição, superado pelo Fortaleza Basquete Cearense, que derrotou o Pato Basquete-PR por 80 a 76.

O primeiro jogo do ano, das equipes gaúchas no NBB, foi premiado com o maior público da temporada em Santa Cruz do Sul. No primeiro período, o União Corinthians se impôs e fechou com oito pontos de vantagem (23 a 15), com boas atuações do ala-pivô Jonathan dos Anjos, que fez sete pontos, e do armador argentino Jony Machuca, que marcou seis, assim como o pivô Dikembe André. O veterano americano Larry Taylor, 44 anos, marcou cinco para os visitantes.

No segundo quarto, o time da casa seguiu confortavelmente na liderança e em um bola de três de Pedro Nunes abriu 13 de frente (30 a 17). Aos poucos, o Caxias Basquete foi reagindo e diminuindo a diferença, que caiu para seis (40 a 34) a três minutos do intervalo. Uma bola de três de Fabricio Russo definiu o 43 a 36 para o time de Santa Cruz do Sul.

A reação caxiense se consolidou no terceiro quarto, quando outro veterano, o também americano Shamell, 44 anos, fez seis pontos e liderou a parcial de 25 a 20 para sua equipe, que ficou a apenas dois pontos (63 a 61) quando o cronômetro zerou. Com cinco, o ala Betinho chegou a 13 no jogo e também foi decisivo.

O quarto período foi emocionante e o Caxias Basquete passou a ameaçar o União Corinthians. O time comandado por Rodrigo Barbosa conseguiu virar no primeiro ataque, com uma bola de três de Shamell (64 a 63). Apenas dois minutos depois um arremesso foi convertido e Felipe Vezaro fez 65 a 64 para a equipe da casa.

Machuca decidiu o jogo para o União Corinthians. Vinicius Molz Schubert / União Corinthians/Divulgação

As duas equipes foram se alternando no marcador e quando restava um minuto e meio, Betinho reconduziu Caxias à liderança (74 a 73). Machuca arriscou de fora e com uma linda bola de três fez 76 a 75 para o União Corinthians.

Mas Betinho estava disposto a estragar a festa da torcida de Santa Cruz e com dois lances livres virou para 77 a 76, com 30 segundos por jogar. E foi da mesma forma, que Machuca fez 77 a 76. O cronômetro apontava apenas 10 segundos por jogar e após um tempo técnico, a bola foi para as mãos de Betinho, que invadiu o garrafão do União Corinthians, mas não conseguiu converter e o público delirou nas arquibancadas do Arnão como se fosse um título.

Com 16 pontos e cinco assistências, Jony Machuca foi o destaque do time dirigido por Rodrigo da Silva, que ainda contou com 15 pontos e oito rebotes de Dikembe, 13 pontos de Dos Anjos e 12 do grego Rafail Lanaras.

No Caxias, Betinho terminou com 23 e foi o cestinha da partida. Ele ainda deu seis assistências e pegou seis rebotes. Shamell terminou com 16 e Larry Taylor fez 11 pontos.