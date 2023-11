Edenilson, ex-Inter e atualmente no Atlético-MG, revelou que Eduardo Coudet tentou levá-lo para o Celta de Vigo em duas oportunidades. A declaração ocorreu durante a participação do jogador no podcast do Duda Garbi, no YouTube. O treinador argentino trabalhou com o meia em sua primeira passagem pelo Colorado, em 2020, e no Galo, em 2023.