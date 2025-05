Chuva provoca danos em 31 municípios do RS; maior parte dos prejuízos inclui destelhamentos e quedas de árvores

A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre estas quinta (8) e sexta-feira (9) provocou danos em ao menos 31 municípios. O número foi reportado no boletim mais recente da Defesa Civil estadual.

As regiões mais afetadas são Central, Norte, Vale do Rio Pardo e Fronteira Oeste. A maior parte dos prejuízos registrados inclui destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos.

No centro do Estado, onde 10 prefeituras reportaram danos, a situação começou a normalizar na noite desta sexta. Em Mata, 20 famílias chegaram a ficar desalojadas, mas já retornaram para as casas. Em Cachoeira do Sul, onde houve resgate durante a manhã, a Defesa Civil municipal percebeu recuo do nível dos arroios.

Em Santa Maria, dos 40 bairros da cidade, 15 registram alagamentos. De acordo com a Defesa Civil, 22 famílias estão desalojadas. São cerca de 80 pessoas que estão em casas de parentes. No bairro Medianeira, o muro de uma escola cedeu.

No Vale do Rio Pardo, foram cinco municípios afetados. Em Encruzilhada do Sul, oito pessoas foram encaminhadas para casas de familiares. Por lá, as autoridades também monitoram 26 residências que estão em área de risco nas margens do Arroio Lava Pés.

No Norte, sete cidades registraram algum tipo de prejuízo. Em Soledade, 100 moradias tiveram danos nos telhados. Em Não-me-toque, a prefeitura realiza reparos em escolas e em uma unidade de saúde que foram atingidas. Em Alpestre, casas foram danificadas, e a prefeitura entregou lonas para os moradores.

Já na Fronteira Oeste, três municípios precisaram acionar as defesas civis. Em Alegrete, alunos que residem no Instituto Federal Farroupilha precisaram ser realocados. As autoridades também estimam que não há preocupação com transbordo do rio.

Bloqueios de rodovias

Duas rodovias permanecem com bloqueios na noite desta sexta-feira. Em Faxinal do Soturno, a interrupção é na RS-348 na altura do km 32. Em Novo Cabrais, a RS-502 também tem bloqueio total por conta de água na via.

A RS-287, no trecho entre Novo Cabrais e Paraíso do Sul, chegou a ficar totalmente bloqueada, interrompendo o fluxo entre Santa Cruz e Santa Maria, mas já foi liberada. Entretanto, duas rodovias seguem com interdições totais devido ao volume de água na pista.

Chove no final de semana?

Chuva intensa foi registrada também em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Conforme a meteorologista da Sala de Situação do governo do Estado, Catia Valente, ainda nesta sexta, o volume de chuva mais expressivo permanece concentrado mais na metade norte, próximo à divisa com Santa Catarina. Entretanto, a precipitação mais intensa prevista para o território gaúcho já passou.

— Esse sistema não vai ganhar a intensidade que a gente estava prevendo ontem de noite (quinta). Porque a umidade diminuiu um pouco, também não tivemos um calor muito maior, e isso diminuiu o potencial da frente fria que ainda passa pelo Estado. A gente ainda tem esse sistema, mas com potencial bem menor — disse Catia Valente, em entrevista ao programa Gaúcha+, da Rádio Gaúcha.

O maior volume de precipitação foi registrado na Região Central, chegando a quase 300 milímetros nos últimos dois dias. Conforme o balanço divulgado já no final da tarde de sexta, em 72 horas, foram 260 milímetros em Quevedos e 241 em Cachoeira do Sul.