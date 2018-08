Perfil Goleador, rebelde, polêmico e badalado: Jonatan "El Loco" Alvez, atacante do Inter Uruguaio teve infância difícil, insistiu na carreira, rodou pelo mundo, fez sucesso no Equador, envolveu-se em confusão, casou com uma modelo e agora tenta aumentar o sucesso no Beira-Rio