O Inter tem um time de Série A na Série B? A pergunta é apresentada desde que o clube passou a investir R$ 7 milhões mensais no elenco para conquistar a Segunda Divisão e voltar ao convívio com os grandes times do Brasil. As projeções para a equipe de Guto Ferreira, líder da Série B com 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, os colorados apontam que o virtual fim do martírio da Segundona poderá chegar na próxima rodada, quando receberá o Ceará no Beira-Rio, e que, matematicamente, a volta à elite poderá se dar em Lucas do Rio Verde, na 34ª rodada, contra o Luverdense.

O curioso é que quando alguns quesitos do Inter são comparados aos dos times da Primeira Divisão, os colorados levam vantagem. Nos critérios Finalizações e Assistências para finalizações, o Inter estaria seria o líder na Série A. Tem média de 11 por jogo, à frente de Cruzeiro e de Flamengo, os campeões da Primeira Divisão quando o tema é bater a gol.

— O Inter tem um jogo mais direto, usa muito a bola longa para o Leandro Damião. Além disso, é a equipe grande na Série B, aquela a ser batida e que, pro obrigação, precisa jogar no ataque o tempo todo — diz Renato Rodrigues, jornalista e analista de desempenho da ESPN. — Como o Inter tem esse jogo mais alongado, acaba dando menos passes. Não precisa de tantos passes para chegar ao gol. E isso tem a ver com o modelo de jogo do Guto Ferreira. Ele gosta de atuar assim, fez isso na Portuguesa e no Bahia — acrescenta Rodrigues.

Muito desse futebol objetivo implantado com a chegada de Guto ao Inter pode ser analisado pelo fato de o Inter ter números de troca de passes de "segunda página" da tabela de Série A - contratando com os demais quesitos. se estivesse na Primeira Divisão, o Inter seria o 11° colocado em passes.

— Esses números fornecem um bom indício de como o Inter ataca. Não há uma preocupação em trabalhar a bola com passes curtos, em construções longas que chegam ao gol. Daí a pequena quantidade de passes e grande de lançamentos e cruzamentos. O time de Guto é mais direto, busca chegar ao ataque mais rapidamente. Foi a forma que encontrou para ser competitivo na Série B, em um momento em que precisava de resultados com urgência. O jogo de aproximação e toque curto demora a ser consolidado — entende André Baibich, colunista do site GaúchaZH.

— Creio que o ponto negativo fica por conta da expectativa, até aqui frustrada, de ver um trabalho mais elaborado da bola, algo que se imaginava importante em uma Série B em que os adversários atuam fechados, sem dar espaço para contra-ataques. Por outro lado, Guto conseguiu firmar alternativas eficientes para ameaçar o rival. O alto número de finalizações e assistências atesta que o Inter, apesar de não criar de forma rebuscada, sabe chegar ao gol. A questão é saber se essas armas serão suficientes para a Série A do ano que vem — esmiúça Baibich.

Com a Série B ficando cada vez mais no retrovisor colorado, o momento é de pensar no título, mas, principalmente, em como será o 2018 do Inter.

— Guto implementou um jogo mais direto no Inter e adaptou o time a esse novo ritmo. Com Zago, o time trabalhava mais a bola. Outro fato que obriga o Inter a trabalhar menos a bola é a qualidade do piso da Série B. Fora do Beira-Rio, o Inter encontra gramados bem inferiores aos que está acostumado — analisa Carlos Eduardo Lino, comentarista do canal Sportv.

Lino, que comentou a suada vitória do Inter sobre o Criciúma, no Heriberto Hülse, acredita que a equipe precisará de muitos reforços para a Série A em 2018.

— Tudo vai mudar para o Inter na Série A. Mesmo esse estilo de jogo atual. O Inter precisará trabalhar mais a bola, ter mais alternativas de ataque, controlar mais o jogo. Há uma base razoável. Para passar pela Série B, ter um time é suficiente. Porém, cuidado: para voltar à Primeira Divisão será preciso ter um elenco. O Inter precisará de pelo menos 10 novas contratações para o ano que vem - finaliza.

Números à parte, na temporada 2018 o Inter terá de ser de fato um time de Série A jogando a Série A.

Números de A na B?

Total de passes

1° Luverdense - 13.121 (média de 423,3 por jogo)

2º Ceará - 12.376 (399,2 por jogo)

3º Santa Cruz - 12.168 (392,5 por jogo)

4° Inter - 11.950 (385,5 por jogo)

Na Série A...

1° Corinthians - 13.860 (477,9 por jogo)

2º Grêmio - 13.557 (451,9 por jogo)

10º Atlético-MG - 11.950 (398,3 por jogo)

* Com tais números, nesse quesito, o Inter seria o 11° colocado na Série A

Total de lançamentos

1° Guarani - 1.425 (média de 46 por jogo)

2° Boa - 1.410 (45,5 por jogo)

3° Inter - 1.258 (40,6 por jogo)

Na Série A...

1° Vitória - 1.275 (média de 42,5 por jogo)

2° Atlético-GO - 1.211 (40,4 por jogo)

3° Botafogo - 1.204 (41,5 por jogo)

* Com tais números, no quesito lançamentos por jogo, o Inter seria o 3° colocado na Série A

Total de Cruzamentos

1° Inter - 855 (média de 27,6 por jogo)

Na Série A...

1° Flamengo - 857 (média de 28,6 por jogo)

2° Sport - 834 (27,8)

* Com tais números, nesse quesito, o Inter seria o 3° colocado na Série A

Total de Finalizações

1° Luverdense - 463 (média de 14,9 por jogo)

2° Inter - 452 (14,6 por jogo)

Na Série A...

1° Flamengo - 418 (média de 13,9 por jogo)

* Com tais números, nesse quesito, o Inter seria o 1° colocado na Série A

Assistências para finalizações

1° Luverdense - 372 (média de 12 por jogo)

2° Inter - 342 (11 por jogo)

Na Série A...

1° Cruzeiro - 314 (média de 10,5 por jogo)

2° Flamengo - 311 (média de 10,4 por jogo)

* Com tais números, nesse quesito, o Inter seria o 1° colocado na Série A

