Ricardo Duarte / Inter

Depois de cumprir suspensão automática no confronto contra o Criciúma, Cláudio Winck deve retornar ao time no jogo que pode conferir ao Inter os 64 pontos que a projeção atual indica para o acesso à Série A do ano que vem. Envolto em muita expectativa pelo acesso virtual, o lateral-direito relata o sentimento do grupo colorado.

— Primeiro, a gente fala em subir, mas, no fundo, está todo mundo ansioso pelo título. Acho que vai ser bem importante na história do Inter e para a carreira de cada um — projetou em entrevista ao Show dos Esportes.

Titular na lateral direita do Inter, Winck avalia que está na melhor fase da sua carreira. Com passagens sem destaques pela Chapecoense e pelo futebol italiano, o jogador revelou que sentiu que deveria voltar ao Inter para ajudar na campanha do retorno à Série A.

— Ano passado, quando a equipe estava para cair, eu olhava para todos os jogos, torcia muito. Depois do último jogo, eu fiquei muito triste mesmo, brabo. Falei para o meu pai: "Eu quero voltar no ano que vem e ajudar de alguma forma". O Inter nunca tinha caído, a gente faz parte de uma dificuldade do clube, mas temos a chance de colocar o Inter na Série A. Então é nisso que a gente se apega. A gente vai entrar na história se conseguirmos ser campeões — disse.

O retorno, avalia, valeu à pena: