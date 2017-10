O Inter terá que reverter — ou pelo menos amenizar — uma tendência para vencer o Ceará no próximo sábado, no Beira-Rio. Durante a campanha na Série B, o time cai de rendimento quando não tem Rodrigo Dourado entre os titulares. O volante fez 25 jogos das 31 partidas coloradas no campeonato, mas está suspenso para o próximo jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo.