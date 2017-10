Guto Ferreira recebe respaldo da direção colorada. Lauro Alves / Agencia RBS

O técnico do Inter, Guto Ferreira, sofre contestações por conta de atuações ruins ou, no mínimo, oscilantes da equipe colorada em alguns jogos recentes, apesar da liderança na Série B. Por outro lado, a direção colorada dá respaldo e defende o trabalho do treinador com diversos argumentos.

Veja abaixo os cinco principais:

1) Bom trabalho nos treinos e no dia-a-dia

Os conceitos de futebol e o método de trabalho de Guto Ferreira agradam à direção. Os dirigentes estão satisfeitos com os seus treinamentos no dia-a-dia, ao contrário do antecessor Antônio Carlos Zago, que recebia críticas internas por sua metodologia.

2) Campanha é boa na Série B

Os números do Inter na Série B respaldam Guto. Há o entendimento no Beira-Rio que ele está cumprindo a missão para o qual foi designado, sendo líder da competição e já tendo encaminhado o acesso à Série

— Se não estivéssemos fazendo um bom trabalho, não estaríamos próximos de conseguir o acesso — defende o vice de futebol Roberto Melo.

3) Carências do elenco

A direção colorada admite que o elenco do Inter tem carências. Embora tenha reformulado o grupo que foi rebaixado em 2016, não houve dinheiro para solucionar todos os problemas. Logo, Guto merece a chance, na visão colorada, de fazer o seu trabalho com um grupo mais forte, na próxima temporada.

4) Técnico em ascensão

Os trabalhos recentes de Guto no Bahia, na Chapecoense e na Ponte Preta são considerados bons. Internamente no Beira-Rio, o treinador é visto como um profissional em ascensão e com ambições altas na carreira, perfil considerado importante para comandar a equipe.

5) Outros treinadores medalhões cotados não estão dando resultado

Após a derrota para o Ceará no Beira-Rio, no último sábado (28), Melo lembro que, quando a direção demitiu Antônio Carlos Zago, vários treinadores mais experientes eram cotados. E a maioria deles não prosperou na temporada.

— A gente vê que a maioria deles não teve sucesso nos clubes que trabalharam. Alguns estão desempregados, já outros brigam pra não serem rebaixados na Série A — disse o vice de futebol colorado.